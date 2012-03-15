Нужен флеш-баннер

во вложении фотографии рожка и образец соответствия размеров рекламного рожка и девушки. Необходимо разработать Flash анимацию баннера, увеличить размер flash баннера до размера девушки (вертикально), сделать так чтобы девушка смотрелась с рожком как единое целое (сейчас на образце они сами по себе). Возможные варианты flash анимации: 1) Сначала появляется девушка с рожком, затем появляется надпись +30% совершенно бесплатно; 2) Появляется девушка с рожком , затем сверху их огибает слово «Совершенно» снизу «Бесплатно» с права по середина +30%.

Так же Вы можете предложить свои варианты. Главное, чтобы Рожок по высоте соответствовал росту девушки.