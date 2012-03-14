Нужно создать открытку по образцу

Нужно придумать анимацию flash к логотипу Sammeks, логотип можно посмотреть на сайте: http://www.sammeks.ru Напишите вашу цену и варианты исполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать открытку по схеме такую же, как эта http://www.bulbash.com/Wishmore2012/card.php
Пишите свои цены и сроки
Наличие портфолио - обязательно
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