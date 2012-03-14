Нужно создать открытку по образцу

АнимацияЗакрыт2 заявки173 просмотра
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Нужно создать открытку по схеме такую же, как эта http://www.bulbash.com/Wishmore2012/card.php

Пишите свои цены и сроки

Наличие портфолио - обязательно

12 лет назад
Summergirl
Елена 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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