Нужно сделать флеш ролик. В архиве 5 картинок, которые нужно зациклить через плавный переход например в белое. Размер должен быть в районе 80 кб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен человек который владеет афтер эффектом.
Нужно сделать флэшку для сайта, есть статичная картинка, нужно сделать анимацию реалистичных объектов и анимация должна быть реалистичная. ТЗ есть.
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