Анимированный ролик для сайта

АнимацияЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Требуется сделать анимацию для сайта.

Форматы: 500*200 gif, flash, mpeg.

длительность: 5 секунд

назначение — для рекламы программы Red Alerts, логотип программы — на приложенном рисунке.

в конце ролика должна проявиться надпись Code Red, красного цвета, с шрифтом Gotham

и логотип.

Назначение программы — финансовый учет.

Идея — белые и красные квадратики собираются из беспорядка в упорядоченную структуру, как на этом примере:

http://artdesigner.lv/portfolio

раздел Flash Banners — 3-й ролик.

Оплата через webmoney или weblancer

12 лет назад
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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