Flash-анимация фрагмента шапки сайта

Нужна эффектная красивая flash-анимация картинки из вложения (она есть в PSD 3000х2000 px, каждый объект в отдельном слое, но некоторым объектам нужна легкая ретушь) для использования в шапке сайта. Можно использовать эффекты «всплывания», красивые блики, облет вокруг объектов «искорок» и т.п. Не надо делать мигающую дискотеку, должно быть эффектно, но стильно.

Ссылок и реакции на клик нет, на наведение мыши не реагирует, анимация проигрывается один раз, после чего останавливается в «развернутом» виде (как на картинке из вложения).

Размер: 256х177 px

Фон: прозрачный, НЕ белый

Качество графики: максимальное, вес файла не критичен, но без фанатизма.

Доработки будут.

Исходник .fla нужен.

Интересует цена/сроки. Если сработаемся, будут аналогичные персональные заказы. Спасибо.