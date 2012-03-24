Флеш живой травы для беграунда.

Добрый день! Необходима картинка с анимацией, в которой постепенно будет строиться коттедж. Длительность, вид коттеджа не важны, но все должно выглядеть динамично и красиво. Оплата: наличные, перевод на карту, электронные деньги Меня интересуют стандартные данные =) 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть сайта – продажа широкого спектра тканей и постельных принадлежностей (интернет-магазин в ближайшем будущем. )
Сайт будет содержать 3 страницы включая главную. В верхней части
- название компании
- и / или логотип.
Сайт будет содержать анимированный фон в виде травы на флеше, который будет крутиться в беграунде. На траве должна стоят кровать, на ней 2 подушки и одеяло.
Фон должен должен быть в виде трывы ( “life” grass ) , т.е должно создаваться ощущения что трава настоящая (должна шевелиться).
Две подушки будут как кнопки и одеяло будет в качестве информационного контейнера.
Вся фишка сайта в фоне из травы и кровати. Фон будет как говорилось во флеше, а все остальное будет обычным html`ом.
От вас требуется только флешка, остальное сделает дизайнер.
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