Флеш живой травы для беграунда.

$50
АнимацияЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Суть сайта – продажа широкого спектра тканей и постельных принадлежностей (интернет-магазин в ближайшем будущем. )

Сайт будет содержать 3 страницы включая главную. В верхней части

- название компании

- и / или логотип.

Сайт будет содержать анимированный фон в виде травы на флеше, который будет крутиться в беграунде. На траве должна стоят кровать, на ней 2 подушки и одеяло.

Фон должен должен быть в виде трывы ( “life” grass ) , т.е должно создаваться ощущения что трава настоящая (должна шевелиться).

Две подушки будут как кнопки и одеяло будет в качестве информационного контейнера.

Вся фишка сайта в фоне из травы и кровати. Фон будет как говорилось во флеше, а все остальное будет обычным html`ом.

От вас требуется только флешка, остальное сделает дизайнер.

12 лет назад
legr
Олег 
50 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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