Создать флеш-баннер

АнимацияЗакрыт17 заявок176 просмотров
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Добрый день.

Требуется создать flash баннер, на подобие как на сайте http://www.mosokna.ru/ с надписью "SALE"

От Вас сроки и стоимость

12 лет назад
kpv
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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