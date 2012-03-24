Создать флеш-баннер

Нужна эффектная красивая flash-анимация картинки из вложения (она есть в PSD 3000х2000 px, каждый объект в отдельном слое, но некоторым объектам нужна легкая ретушь) для использования в шапке сайта. Можно использовать эффекты «всплывания», красивые блики, ...
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Добрый день.
Требуется создать flash баннер, на подобие как на сайте http://www.mosokna.ru/ с надписью "SALE"
От Вас сроки и стоимость
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