Создание flash-анимации

Добрый день! Необходима картинка с анимацией, в которой постепенно будет строиться коттедж. Длительность, вид коттеджа не важны, но все должно выглядеть динамично и красиво. Оплата: наличные, перевод на карту, электронные деньги Меня интересуют стандартные данные =) 1. ...