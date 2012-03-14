Флеш анимация для логотипа

Нужна эффектная красивая flash-анимация картинки из вложения (она есть в PSD 3000х2000 px, каждый объект в отдельном слое, но некоторым объектам нужна легкая ретушь) для использования в шапке сайта. Можно использовать эффекты «всплывания», красивые блики, ...