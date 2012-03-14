Нужна анимация для игры ВКонтакте (кристаллики)

АнимацияЗакрыт3 заявки227 просмотров
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Нужно срочно сделать пару анимационных моментов в игре:

1. Взрыв бомбочки.

2. Растворение кристаллов

3. Огненный шар

4. Огонь вокруг площадки с кристаллами.

Желательно начать сегодня.

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12 лет назад
mukolsoft
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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