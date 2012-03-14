Нужна анимация для игры ВКонтакте (кристаллики)

Есть шапка странички с готовым флеш. нужно поменять фото и надпись. Дизайн готов, есть psd макет Без сроков и цены заявка не рассматривается Жду предложений Заранее спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно сделать пару анимационных моментов в игре:
1. Взрыв бомбочки.
2. Растворение кристаллов
3. Огненный шар
4. Огонь вокруг площадки с кристаллами.
Желательно начать сегодня.
Сориентируйте по цене и оставляйте контакты.
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