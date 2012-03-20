Создать flash-ролик из eps картинки

$150
АнимацияЗавершен1 заявка150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть eps картинка - требуется её перевести во flash и добавить небольшую анимацию.

12 лет назад
miran
39 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$150
4 дня
Андрей - мастер своего дела! Делает качественно, креативно, интересно! Полностью учитывает все пожелания и делает всё даже лучше планируемого! Всем советую и буду сотрудничать с ним дальше!
Рекомендую Андрея! Как заказчик проявил себя только с наилучшей стороны! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Сделать анимацию реалистичных объектов

    нужен человек который владеет афтер эффектом. Нужно сделать флэшку для сайта, есть статичная картинка, нужно сделать анимацию реалистичных объектов и анимация должна быть реалистичная. ТЗ есть.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание flash-анимации

    Нужно сделать флеш ролик. В архиве 5 картинок, которые нужно зациклить через плавный переход например в белое. Размер должен быть в районе 80 кб.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимированный ролик для сайта

    Требуется сделать анимацию для сайта. Форматы: 500*200 gif, flash, mpeg. длительность: 5 секунд назначение — для рекламы программы Red Alerts, логотип программы — на приложенном рисунке. в конце ролика должна проявиться надпись Code Red, красного цвета, с шрифтом Gotham и ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа для флешера

    Сценарий такой: 1. Анимировать карту 1.1. Самолет летит из Украины в Германию (приземляется, Германия подсвечивается цветом флага, улетает становится серой, прилетает в UK тоже самое, Франция, Испания, Италия) 2. Анимировать картинку с флажками (пример http:// icl-moscow.ru) Вся сложная ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать флеш-баннер

    Добрый день. Требуется создать flash баннер, на подобие как на сайте http://www.mosokna.ru/ с надписью "SALE" От Вас сроки и стоимость

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash-анимация фрагмента шапки сайта

    Нужна эффектная красивая flash-анимация картинки из вложения (она есть в PSD 3000х2000 px, каждый объект в отдельном слое, но некоторым объектам нужна легкая ретушь) для использования в шапке сайта. Можно использовать эффекты «всплывания», красивые блики, ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш живой травы для беграунда.

    $50

    Суть сайта – продажа широкого спектра тканей и постельных принадлежностей (интернет-магазин в ближайшем будущем. ) Сайт будет содержать 3 страницы включая главную. В верхней части - название компании - и / или логотип. Сайт будет ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ролик со строящимся коттеджем

    Добрый день! Необходима картинка с анимацией, в которой постепенно будет строиться коттедж. Длительность, вид коттеджа не важны, но все должно выглядеть динамично и красиво. Оплата: наличные, перевод на карту, электронные деньги Меня интересуют стандартные данные =) 1. ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-открытки с элементами action script

    $250

    Приветствую. Стоит задача нарисовать 3 флэш-открытки с приглашением на свадьбу. Открытки должны динамически изменяться - подставлять имя молодожен, дата свадьбы, возможно имена приглашенных. Скорее всего эти данные должны передаваться в URI либо еще как то и приниматься через ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад