Сделать 5 флеш анимаций

Отличная работа. Сделано даже на день раньше заявленного срока, все промежуточные этапы тоже соблюдались. Реакция на вопросы оперативная, буквально в течение часа. Кроме работы по программированию придумал хороший дизайн и анимацию. Буду обращаться в дальнейшем.