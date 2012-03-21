CINEMA 4D: Простая анимация букв (4 секунды)

$50
АнимацияЗавершен6 заявок286 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день всем!

Необходимо сделать анимацию букв логотипа в CINEMA 4D

Фотография модели: http://freepaint.ru/files/maypp.png

Хронометраж анимации: 4 секунды

Анимация букв как тут: http://www.youtube.com/watch?v=IvR3XfeL5Ag&feature=related

Анимация нижнего блока: http://freepaint.ru/files/tz213.png

доп. контакт: [email protected]

12 лет назад
uppy
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Moonwalker777
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$210
1 день
Отличная работа, прекрасный рендер!
Очень приятный заказчик!Четкая задача, оплата сразу после выполнения заказа.
  • Похожие заказы

  • Сделать баннер

    $50

    Нужно сделать баннер, подробности в личку или на почту Представители студий, прошу проходить мимо, нужен именно фрилансер, для постоянного сотрудничества в будущем C уважением, Кирилл. стоимость банера не больше 30 уе всем спасибо исполнитель найден!!! e-mail: [email protected] skype: mroya-tm icq: ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш открытка

    $25

    Здравствуйте ! Необходимо разработать,простую стильную флеш открытку. Все материалы я дам ! Из эффектов: Красивое появление текста,мерцания,переливания. Размер 320 на 210 примерно . Необходимо уже к вечеру отправить на утверждение джипег без анимации. Работаем до полного утверждения заказчиком. Жду Ваших предложений.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать 5 флеш анимаций

    Нужно на главной странице сайта разместить и вписать в дизайн пять анимаций ~ 50x50 пикселей. Сайт на Joomla, дизайн есть. Подробности в личку.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Флеш анимация для логотипа

    Нужно придумать анимацию flash к логотипу Sammeks, логотип можно посмотреть на сайте: http://www.sammeks.ru Напишите вашу цену и варианты исполнения.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимация

    Есть ролик в AVI формате для web на 1 минуту, нужно в конце заменить логотип

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна анимация для игры ВКонтакте (кристаллики)

    Нужно срочно сделать пару анимационных моментов в игре: 1. Взрыв бомбочки. 2. Растворение кристаллов 3. Огненный шар 4. Огонь вокруг площадки с кристаллами. Желательно начать сегодня. Сориентируйте по цене и оставляйте контакты.

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести изменения во Flash

    Есть шапка странички с готовым флеш. нужно поменять фото и надпись. Дизайн готов, есть psd макет Без сроков и цены заявка не рассматривается Жду предложений Заранее спасибо

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать анимацию реалистичных объектов

    нужен человек который владеет афтер эффектом. Нужно сделать флэшку для сайта, есть статичная картинка, нужно сделать анимацию реалистичных объектов и анимация должна быть реалистичная. ТЗ есть.

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад