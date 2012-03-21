CINEMA 4D: Простая анимация букв (4 секунды)

Нужно сделать баннер, подробности в личку или на почту Представители студий, прошу проходить мимо, нужен именно фрилансер, для постоянного сотрудничества в будущем C уважением, Кирилл. стоимость банера не больше 30 уе всем спасибо исполнитель найден!!! e-mail: [email protected] skype: mroya-tm icq: ...