Сделать баннер

Здравствуйте ! Необходимо разработать,простую стильную флеш открытку. Все материалы я дам ! Из эффектов: Красивое появление текста,мерцания,переливания. Размер 320 на 210 примерно . Необходимо уже к вечеру отправить на утверждение джипег без анимации. Работаем до полного утверждения заказчиком. Жду Ваших предложений.