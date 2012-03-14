Сделать баннер

$50
АнимацияЗакрыт13 заявок197 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать баннер, подробности в личку или на почту

Представители студий, прошу проходить мимо, нужен именно фрилансер, для постоянного сотрудничества в будущем

C уважением, Кирилл.

стоимость банера не больше 30 уе

всем спасибо исполнитель найден!!!

e-mail: [email protected]

skype: mroya-tm

icq: 335 466 667

12 лет назад
Mroyatm
Кирилл 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
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