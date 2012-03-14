Здравствуйте ! Необходимо разработать,простую стильную флеш открытку. Все материалы я дам ! Из эффектов: Красивое появление текста,мерцания,переливания. Размер 320 на 210 примерно . Необходимо уже к вечеру отправить на утверждение джипег без анимации. Работаем до полного утверждения заказчиком. Жду Ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать баннер, подробности в личку или на почту
Представители студий, прошу проходить мимо, нужен именно фрилансер, для постоянного сотрудничества в будущем
C уважением, Кирилл.
стоимость банера не больше 30 уе
всем спасибо исполнитель найден!!!
e-mail: [email protected]
skype: mroya-tm
icq: 335 466 667
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