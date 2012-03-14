Создание рекламного видеоролика

Добрый день всем! Необходимо сделать анимацию букв логотипа в CINEMA 4D Фотография модели: http://freepaint.ru/files/maypp.png Хронометраж анимации: 4 секунды Анимация букв как тут: http://www.youtube.com/watch?v=IvR3XfeL5Ag&feature=related Анимация нижнего блока: http://freepaint.ru/files/tz213.png доп. контакт: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для создания рекламного видеоролика (15 секунд+ 15 секунд дополнение - продолжение к нему, в том же ключе) требуется художник, аниматор. Согласно идее, сценарию ролика - необходимо покадрово прорисовать историю в виде ряда иилюстрации в стили Marvell, классического янки комикса.
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