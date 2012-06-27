Рекламный видеоролик

Работать с Аркадием - одно удовольствие. Все было сделано в срок, и именно так, как требовалось в этом проекте. Во время работы были все время на связи, что позволило вовремя вносить необходимые правки. Аркадий, спасибо Вам за работу и общение! Всем рекомендую сотрудничать!