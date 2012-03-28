Баннер с готовых макетов

нужно сделать баннер на основе готовых материалов. превьюшка с чего нужно делать в аттаче. Исходники в кореле предоставлю. из информации необходимо: логотип, летний отдых бронь до 30 апреля, скидка до 25% и телефоны.

размеры баннеров:

200x125 px

468x60 px

240х200 px

в итоге размер файла не должен превышать 30кб

работа срочная, нужно сегодня, максимум завтра с утра.

от вас цена за один баннер и цена за другие размеры, портфолио.

спасибо всем за внимание.