Нужен Flash Page Flippers

АнимацияЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Написать Flash Page Flippers.

Листалка , с возможностью вставки картинок и текстов, с возможностью импорта в листалку pfd или word форматов или самостоятельного составления.

12 лет назад
vibbaden
Рубэ 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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