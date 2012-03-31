Небольшая flash-заставка

АнимацияЗавершен13 заявок224 просмотра
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Необходимо создать небольшую флэш-заставку для сайта на примере сайта http://go2magick.com/ , но проще:

- фон только черный

- вместо рисунка - рисунок во вложении

- никаких эффектов свечения, сияния и т.п. не нужно

- длительность ролика приблизительно как на примере, +/- 5 сек.

- вся область флэш-анимации должна быть ссылкой на сайт.

Суть анимации:

- сначала черный фон

- через секунду начинают вырисосываться белые круги и треугольник (как крылья в указанном примере,т.е. будто их рисуют карандашом)

- после этого вырисовывается красный знак в треугольнике

- потом плавно появляется все остальное

- далее сверху появляется лента (не обязательно та же что в примере, главное чтобы форма была такой) и на ней надпись "Колдун Татарстана"

- внизу знака плавно появляется надпись "Времена меняются, колдуны остаются". Никакого фона надписи не нужно, просто текст (шрифт какой-нибудь интересный, наподобие готического)

Все. Нужно сделать это за 1-2 дня. Укажите стоимость работы.

12 лет назад
Helloween20
Рустем 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
_Phobos_
30 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$29
1 день
Сделал все качественно и в очень короткие сроки. Очень доволен результатом, буду обращаться и в дальнейшем.
Все хорошо, спасибо!
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