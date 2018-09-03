Подробное описаниеМожно что то взять из шаблонов, что то отрисовать, озвучка и сценарий есть, картинки можно брать в Фотобанке, пришлите ссылки, я выкуплю. Сделать минутуСценарий https://yadi.sk/i/PzsQmqwO3ajuzB. Ролик будет больше, минуту делаем , дальше смотрим если ...
Необходимо повторить анимацию в Adobe Animate с последующим экспортом
Имеется:
- исходник иллюстрации в векторе drive.google.com/file/d/1...
- видео анимации www.youtube.com/watch?v=7...
- исходник анимации в after effects drive.google.com/file/d/1...
Предыдущий подрядчик не смог экспортировать анимацию в SVG, поэтому перед тем как делать конечный результат стоит проверить работает ли экспорт.
Анимация будет использована на главной странице сайта (ссылка на макет: invis.io/FQNT30LU54D )
Срок: до вечера 04.09
Заявки фрилансеров
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