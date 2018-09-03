Необходимо повторить анимацию в Adobe Animate с последующим экспортом

Имеется:

- исходник иллюстрации в векторе drive.google.com/file/d/1...

- видео анимации www.youtube.com/watch?v=7...

- исходник анимации в after effects drive.google.com/file/d/1...

Предыдущий подрядчик не смог экспортировать анимацию в SVG, поэтому перед тем как делать конечный результат стоит проверить работает ли экспорт.

Анимация будет использована на главной странице сайта (ссылка на макет: invis.io/FQNT30LU54D )

Срок: до вечера 04.09