На готовый анимационный ролик необходимо разместить 2d текст, объем текста 30% формата А4. 2. Вставка музыкальной дорожки. 3. Корректировка по цветовой гамме + фон, где-то обрезать, где-то прибавить видео...расчет по курс KZ 260 тенге ...
Анимированный GIF
Анимировать GIF или отрисовать новый
1) горизонтальная кинопленка движется слева направо
2) бабина с пленкой крутится по часовой стрелке
3) зациклить
исполнителю отдам psd (нужен прозрачный гиф)
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