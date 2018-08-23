На готовый анимационный ролик необходимо разместить 2d текст, объем текста 30% формата А4. 2. Вставка музыкальной дорожки. 3. Корректировка по цветовой гамме + фон, где-то обрезать, где-то прибавить видео...расчет по курс KZ 260 тенге ...
Анимация для дудл видео
Нам нужно сделать анимацию рисования картинок для дудл видео, смонтированную под голос. С нашей стороны мы даем озвучку, иллюстрации, где заливки отделены от фона (объекты, если это необходимо, разделяете вы
сами).
Мы ищем аниматора, который бы:
1. Заанимировал под голос рисование картинок, при чем принимается работа только в Adobe After Effects. Любые другие программы - не предлагайте, мы не согласимся :)
2. Нужно уметь делать это быстро. Максимум, 3 дня на 1минуту качественной анимации.
3. Быть все время на связи, не пропадать. Если какие-то сложности - сразу сообщаете.
3. Если умеете анимировать и инфографику - это ваш большой плюс, напишите об этом.
4. По завершении работы мы оплачиваем и забираем ваш проект в aep.
По качеству анимации мы принимаем вот такие варианты
А вот такие даже не предлагайте, это за хорошую анимацию не считается.
То есть рисование должно быть аутентично настоящему, как будто рисует художник.
С кем сработаемся по этому проекту, будем и дальше активно сотрудничать.
Присылайте ссылки на подобные свои работы (народ, если нечего показать, не отнимайте время у себя и у нас) и сообщайте свою стоимость за МИНУТНУЮ анимацию в приведенном выше примере.
Заявки фрилансеров
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