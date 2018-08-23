Анимация для дудл видео

Нам нужно сделать анимацию рисования картинок для дудл видео, смонтированную под голос. С нашей стороны мы даем озвучку, иллюстрации, где заливки отделены от фона (объекты, если это необходимо, разделяете вы

сами).

Мы ищем аниматора, который бы:

1. Заанимировал под голос рисование картинок, при чем принимается работа только в Adobe After Effects. Любые другие программы - не предлагайте, мы не согласимся :)

2. Нужно уметь делать это быстро. Максимум, 3 дня на 1минуту качественной анимации.

3. Быть все время на связи, не пропадать. Если какие-то сложности - сразу сообщаете.

3. Если умеете анимировать и инфографику - это ваш большой плюс, напишите об этом.

4. По завершении работы мы оплачиваем и забираем ваш проект в aep.

По качеству анимации мы принимаем вот такие варианты

https://dropmefiles.com/zjvIh

А вот такие даже не предлагайте, это за хорошую анимацию не считается.

https://dropmefiles.com/FhU9v

То есть рисование должно быть аутентично настоящему, как будто рисует художник.

С кем сработаемся по этому проекту, будем и дальше активно сотрудничать.

Присылайте ссылки на подобные свои работы (народ, если нечего показать, не отнимайте время у себя и у нас) и сообщайте свою стоимость за МИНУТНУЮ анимацию в приведенном выше примере.