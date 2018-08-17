Создание рекламного анимационного видео для Facebook к игре

Нам нужен рекламный видеоролик с анимацией для FB,Inst с призывом к действию в двух размерах(т.е один дизайн в двух размерах).

Реклама мобильный игры на IOS: https://itunes.apple.com/us/app/from-zero-to-hero-cityman/id1321606577?mt=8

Сценария нет-полагаемся на вашу креативность.

Нам важно чтобы: 1. ролик должен зацепить facebook юзера за первые три секунды( т.е без долго и нудного интро и представления)2. ролик должен смотивировать скачать игру.Фоновая музыка по вашему усмотрению. Озвучка диктором не обязательна.

Видео хотим в двух размерах: 9:16 и 1:1

Формат: mp4

Video: H.264

Audio: Stereo AAC audio compression, 128kbps +

Продолжительность: 10 сек

Исходные картинки с персонажемами, иконками,локациями итд предоставим