Ролик, объясняющий как работает система помощи. по своей сути очень похож на вот этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=Va_FXAf-USw Но художественное оформление вторично и не такое существенное как на приведенном примере, можно использовать ...
Создание рекламного анимационного видео для Facebook к игре
Нам нужен рекламный видеоролик с анимацией для FB,Inst с призывом к действию в двух размерах(т.е один дизайн в двух размерах).
Реклама мобильный игры на IOS: https://itunes.apple.com/us/app/from-zero-to-hero-cityman/id1321606577?mt=8
Сценария нет-полагаемся на вашу креативность.
Нам важно чтобы: 1. ролик должен зацепить facebook юзера за первые три секунды( т.е без долго и нудного интро и представления)2. ролик должен смотивировать скачать игру.Фоновая музыка по вашему усмотрению. Озвучка диктором не обязательна.
Видео хотим в двух размерах: 9:16 и 1:1
Формат: mp4
Video: H.264
Audio: Stereo AAC audio compression, 128kbps +
Продолжительность: 10 сек
Исходные картинки с персонажемами, иконками,локациями итд предоставим
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Здравствуйте. Необходимо под ключ разработать 2д видеоинфографику под ключ. Длительность 60 секунд. Озвучка,сценарий,музыка,персонажи все это нужно от Вас Что то типо такого : https://www.youtube.com/watch?v=v2qUF818bRc&t=21s Сроки : до 3 сентября Жду ...Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать 3D mapping 1: Пример https://www.youtube.com/watch?v=FLaMEs69bFk&t=1m07s копипаст не нужен, можно ипользовать базовые эффекты, нужно смотреть, машина другая будет. 2: второй вариант: анимация на одну плоскость (на ...Анимация2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходим анимационный ролик до 1 минуты. Сценарий есть. Ролик такого плана https://www.youtube.com/watch?v=lmDQjIAaSNsАнимация20 заявокЗакрыт7 лет назад
Анимационный яркий ролик о преимуществах компании с использованием инфографики, с участием нашего главного героя мамонта. Длительность примерно 1,5 минуты. Ролик нужен для конференции, он будет транслироваться на стенде, на плазме, чередоваться с другим видеоматериалом, без ...Анимация15 заявокЗакрыт7 лет назад
Андрей здравствуйте, скажите у вас есть примеры работ в медицинской сфере? Нам возможно придется изготовить вот примерно такой ролик (пока не выбрали точный формат): https://www.youtube.com/watch?v=xTyNFgZTVjE&t=32s https://www.youtube.com/watch?v=PNHqJ5D820k&t=1s http://www.beyondtheshock.com/learn ...Анимация7 заявокЗакрыт7 лет назад
Потрібно зробити декілька коротких анімованих роликів тривалістю 15-20 сек. для рекламних оголошень.Анимация15 заявокЗакрыт7 лет назад
Дорогие друзья! Ищем креативного аниматора для создания мультфильма в стиле "Коллаж". Работаем в программе Crazytalk Animator Pro.Анимация8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать несколько анимированных картинок для страницы бренда в Instagram. Картинки такого плана: https://www.instagram.com/p/Bl90mMvjaO_ https://www.instagram.com/p/BlFKoopHzbq От нас: фото товаров на белом фоне и идеи, как именно должна выглядеть картинка. От вас: реализация. ...Анимация17 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый небольшой 2д ролик (исходники скину): https://drive.google.com/open?id=1xz5uckFtEQ5D3rTBx3eUG289__gmlJ7k и 3Д модель персонажа, который должен появится в середине ролика и сказать предложение "Get Assist helps everyone" и потом "Even you" Вот раскадровка https://drive.google.com/open?id=1quvFuwdDoVbjxBsb4X7tyUA80qpsRiiv Вот персонаж ...Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад