Ролик (видео/анимация/презентация)

Ролик, объясняющий как работает система помощи.

по своей сути очень похож на вот этот ролик

https://www.youtube.com/watch?v=Va_FXAf-USw

Но художественное оформление вторично и не такое существенное как на приведенном примере, можно использовать иконки, анимацию или рисунки вопрос обсуждаемый.