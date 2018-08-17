Ролик (видео/анимация/презентация)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт15 заявок211 просмотров

Ролик, объясняющий как работает система помощи.

по своей сути очень похож на вот этот ролик

https://www.youtube.com/watch?v=Va_FXAf-USw

Но художественное оформление вторично и не такое существенное как на приведенном примере, можно использовать иконки, анимацию или рисунки вопрос обсуждаемый.

7 лет назад
Boriska22
Борис 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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