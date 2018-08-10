Здравствуйте, Нужен ролик с анимацией (3 секунды), а именно - будет текст фон и снизу двигающиеся элемент (мультяшный человек, который двигает руками) Ролик будет транслироваться на рекламном экране 46дюймов
Интро для YouTube канала
Добрый день! Нужно сделать ролик такой как этот https://dropmefiles.com/r5MKE. ЗАДАЧА: Сделать качественное интро, логотип сделать более объемным и качественным чем на видео, фон бетонный сделать более светлым, музыка не обязательна, хочу увидеть ваши предложения. Спасибо, жду.
Заявки фрилансеров
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