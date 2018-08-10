Сделать ролик на шаблоне

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок214 просмотров

Доброго. Есть сценарий, нужно выбрать шаблон, и по сценарию вставить плашки.

пример  

https://yadi.sk/i/jjaS1d0k3a9byu

﻿https://www.youtube.com/watch?v=87HtxxN3gq4

ролик 30 сек. без озвучки. 

7 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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