Сделать ролик на шаблоне

Нужен стандартный ролик Full HD 1920x1080 px на 60 сек, и сокращенные варианты того же ролика для обложки фейсбука и для поста в инстаграм на 15 сек. в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video, с движением текста, как в этом варианте https://www.youtube.com/watch?v=ZVrwOAkUUwQ ...