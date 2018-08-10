Ролик Full HD на 60 с. + его сокращ. варианты для Fb и Insta на 15 с.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен5 заявок211 просмотров

Нужен стандартный ролик Full HD 1920x1080 px на 60 сек, и сокращенные варианты того же ролика для обложки фейсбука и для поста в инстаграм на 15 сек. в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video, с движением текста, как в этом варианте https://www.youtube.com/watch?v=ZVrwOAkUUwQ на моменте с 0:20.

Размер: Стандартный Full HD 1920x1080 px, 16:9, и сокращенные варианты для обложки фейсбука – 820х312

рх и для поста в инстаграм – FullHD — 1920×1080, формат Quicktime и кодек H264.

Длительность: 60 секунд для основного ролика и до 15 секунд для сокращенной версии для Facebook

и Instagram.

Формат: mp4

Исходные файлы высылаемые для работы: фото мастеров, образцы фирменного оформления, в том числе лого, слоган, цвета, шрифты.

7 лет назад
backstage_kiev
Бекстейдж 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Bradkevich
Владислав 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$100
6 дней
Очень приятный человек и талантливый исполнитель. Качественно выполнил все задачи согласно ТЗ в максимально сжатые сроки, без проблем оперативно вносил правки, всегда был на связи. Полученным результатом остались очень довольны. Однозначно, рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, подробное ТЗ и уважительное отношение к исполнителю, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Bradkevich
Владислав 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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