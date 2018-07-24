Анимация фона сайта (на css/js)

Есть фон - градиент и сверху слой растровых точек различного размера и цвета.

В идеале - нужно сделать так, чтобы создавался эффект движения - по в разных направлениях, "удаляясь" и приближаясь.

Предпочтение наиболее элегантному решению, которое будет минимально грузить страницу.

Показывайте, пожалуйста, Ваши примеры, а я в ответ буду сбрасывать картинку фона.

Сделать надо оперативно.