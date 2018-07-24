Сделать анимацию готовой 3D-модели

Приветствую всех!

Требуется сделать анимацию готовой модели персонажа на 20+- секунд.

Краткая предыстория:

Будет канал с познавательными роликами и символом канала является девочка-робот.

Во Intro и Outro надо сделать по 10 секундные анимационные вставки с ней.

По вопросам наличия материалов, имеются следующие файлы:

*.fbx

*.obj

*.mtl

папка с текстурами (fbm)

ЗАДАЧА ТЕЗИСНО:

Intro - Девочка подходит к экрану и включает голограмму на руке

Outro - Девочка выключает голограмму на руке встает скрестив руки и поворачивает сначала голову направо, а потом налево и стоп.

Небольшое НО:

Работа Сдельная поэтапная (без Аванса). Вы сделали часть, показали превью - я оплатил и т.д. Извините - плохой опыт с авансами.

Крайне желательна оплата:

- карта сбербанк

- Яндекс деньги

Жду Ваших предложений с ценой и сроками.