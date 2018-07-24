Есть фон - градиент и сверху слой растровых точек различного размера и цвета. В идеале - нужно сделать так, чтобы создавался эффект движения - по в разных направлениях, "удаляясь" и приближаясь. Предпочтение наиболее ...
Сделать анимацию готовой 3D-модели
Приветствую всех!
Требуется сделать анимацию готовой модели персонажа на 20+- секунд.
Краткая предыстория:
Будет канал с познавательными роликами и символом канала является девочка-робот.
Во Intro и Outro надо сделать по 10 секундные анимационные вставки с ней.
По вопросам наличия материалов, имеются следующие файлы:
*.fbx
*.obj
*.mtl
папка с текстурами (fbm)
ЗАДАЧА ТЕЗИСНО:
Intro - Девочка подходит к экрану и включает голограмму на руке
Outro - Девочка выключает голограмму на руке встает скрестив руки и поворачивает сначала голову направо, а потом налево и стоп.
Небольшое НО:
Работа Сдельная поэтапная (без Аванса). Вы сделали часть, показали превью - я оплатил и т.д. Извините - плохой опыт с авансами.
Крайне желательна оплата:
- карта сбербанк
- Яндекс деньги
Жду Ваших предложений с ценой и сроками.
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