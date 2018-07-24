Сделать анимацию готовой 3D-модели

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок176 просмотров

Приветствую всех!

Требуется сделать анимацию готовой модели персонажа на 20+- секунд.

Краткая предыстория:

Будет канал с познавательными роликами и символом канала является девочка-робот.

Во Intro и Outro надо сделать по 10 секундные анимационные вставки с ней.

По вопросам наличия материалов, имеются следующие файлы:

*.fbx

*.obj

*.mtl

папка с текстурами (fbm)

ЗАДАЧА ТЕЗИСНО:

Intro - Девочка подходит к экрану и включает голограмму на руке

Outro - Девочка выключает голограмму на руке встает скрестив руки и поворачивает сначала голову направо, а потом налево и стоп.

Небольшое НО:

Работа Сдельная поэтапная (без Аванса). Вы сделали часть, показали превью - я оплатил и т.д. Извините - плохой опыт с авансами.

Крайне желательна оплата:

- карта сбербанк

- Яндекс деньги

Жду Ваших предложений с ценой и сроками.

7 лет назад
guest_14675739944553
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Анимация фона сайта (на css/js)

    Есть фон - градиент и сверху слой растровых точек различного размера и цвета. В идеале - нужно сделать так, чтобы создавался эффект движения - по в разных направлениях, "удаляясь" и приближаясь. Предпочтение наиболее ...

    CSSJavaScript
    Анимация12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать заставку-шаблон для видео

    Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram. делаю видео разборы и делюсь опытом через видео. Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео. Примеры: https://youtu.be/InMwxVjUKUU  https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU  ...

    Анимация17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать анимационный ролик до 1 мин. на анг.языке

    Требуется создать один анимационный ролик до 1 мин. на анг.языке. Раскрыть суть вопроса: «Почему клиенту стоить купить у нас». Необходимо: 1. Составить текст/сценарий на основе нашего текста и то, что вам расскажем. ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать динамическую заставку для Ютуб-канала

    Сперва слева сверху падают ёлочки Потом справа сверху падают дома (мегаполис) Потом по центру падают два человека Потом слева в центр выезжает слово "Ставка" Потом справа в центр выезжает слово "В ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание видео

    Необходимо отрисовать и анимировать 2-2,5-минутное видео в подобном стиле: https://www.youtube.com/watch?v=VYe631EbE1w

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуются 2D аниматор

    $23

    Требуются 2D аниматор Нужен начинающий аниматор. Программа любая из перечисленных - After Effects, Anime Studio Pro Moho, Adobe Flash (Animate), Toon Boom. Все материалы предоставляются, в том числе ...

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовка и анимация обучающих презентаций

    Добрый день! Требуется команда специалистов, готовая оперативно озвучивать, отрисовывать и анимировать обучающие презентации. На входе предоставляется сценарий с подстрочником для озвучки + все необходимые материалы для ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется анимационная заставка к видео ролику

    Требуется анимационная заставка к видео ролику, в виде мультика. Основной герой - СТРАУС, он уже есть, придумывать не нужно. Идея, страус выходит голову по сторонам, потом голова в песок, на попе крестик, и ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад