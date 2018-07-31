Здравствуйте, Нужен ролик с анимацией (3 секунды), а именно - будет текст фон и снизу двигающиеся элемент (мультяшный человек, который двигает руками) Ролик будет транслироваться на рекламном экране 46дюймов
Нужен красивый красочный мультик
Интересует качественный, цветной мультфильм под песни (аналог зарубежных ютуб анимаций таких как каналы:
Simple Songs - Kids SongsABCkidTV
Нужно несколько анимацийПрошу предоставить пример работы и стоимость
Озвучка будет осуществляться самостоятельно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно создать ролик, пример https://www.youtube.com/watch?v=A5ncJStnpQM https://www.youtube.com/watch?v=-Z8wBJ_5zQE Есть сценарий, голос также предоставим. Суммарно до 2х минут. Интересует ваше портфолио и цена за минуту. Оставляйте информацию в заявке.Анимация22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
Приветствую. Нужно создать несколько GIF анимаций для моего сообщества. Пример анимации - https://vk.com/quokka_group?w=wall-161158317_365 Если сможете сделать такого же качества, мы сработаемся. Оставляйте заявки.Анимация15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть swf файл, https://www.dropbox.com/s/brxqnkfvm7b36o8/map.swf?dl=0 Внутри есть надпись Московская область. Нужно заменить ее на Москва.Анимация5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен стандартный ролик Full HD 1920x1080 px на 60 сек, и сокращенные варианты того же ролика для обложки фейсбука и для поста в инстаграм на 15 сек. в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video, с движением текста, как в этом варианте https://www.youtube.com/watch?v=ZVrwOAkUUwQ ...Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую всех! Требуется сделать анимацию готовой модели персонажа на 20+- секунд. Краткая предыстория: Будет канал с познавательными роликами и символом канала является девочка-робот. Во Intro и Outro надо сделать ...Анимация6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть фон - градиент и сверху слой растровых точек различного размера и цвета. В идеале - нужно сделать так, чтобы создавался эффект движения - по в разных направлениях, "удаляясь" и приближаясь. Предпочтение наиболее ...Анимация12 заявокЗакрыт7 лет назад
Youtube проект посвященный познавательным видео роликам В начале и в конце ролика идет Intro-заставка секунд на 10 и Outro-заставка тоже секунд на 10. Общее описание: Intro - девушка робот подходит ...Анимация5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram. делаю видео разборы и делюсь опытом через видео. Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео. Примеры: https://youtu.be/InMwxVjUKUU https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU ...Анимация17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужна обложка на Facebook в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video Размер: 820х312 рх Длительность: макс. до 90 секунд Формат: mp4Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад