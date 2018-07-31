Нужен стандартный ролик Full HD 1920x1080 px на 60 сек, и сокращенные варианты того же ролика для обложки фейсбука и для поста в инстаграм на 15 сек. в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video, с движением текста, как в этом варианте https://www.youtube.com/watch?v=ZVrwOAkUUwQ ...
Исправить строчку внутри swf файла
Есть swf файл, https://www.dropbox.com/s/brxqnkfvm7b36o8/map.swf?dl=0
Внутри есть надпись Московская область. Нужно заменить ее на Москва.
Заявки фрилансеров
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