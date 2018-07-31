Здравствуйте, Нужен ролик с анимацией (3 секунды), а именно - будет текст фон и снизу двигающиеся элемент (мультяшный человек, который двигает руками) Ролик будет транслироваться на рекламном экране 46дюймов
Создание GIF анимаций для постов Вконтакте
Приветствую. Нужно создать несколько GIF анимаций для моего сообщества.
Пример анимации - https://vk.com/quokka_group?w=wall-161158317_365
Если сможете сделать такого же качества, мы сработаемся.
Оставляйте заявки.
Заявки фрилансеров
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