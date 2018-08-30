Ролик с анимацией

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Завершен27 заявок342 просмотра

Здравствуйте,

Нужен ролик с анимацией (3 секунды), а именно - будет текст фон и снизу двигающиеся элемент (мультяшный человек, который двигает руками) 

Ролик будет транслироваться на рекламном экране 46дюймов

7 лет назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kiva44
Иван 
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$45
2 дня
Все выполнено очень быстро и профессионально, очень доволен! Рекондую, потому что качественно и быстро!
Отличный заказчик, даёт обратную связь.

Заявки фрилансеров

kiva44
Иван 
42 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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