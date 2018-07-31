Здравствуйте, Нужен ролик с анимацией (3 секунды), а именно - будет текст фон и снизу двигающиеся элемент (мультяшный человек, который двигает руками) Ролик будет транслироваться на рекламном экране 46дюймов
Анимационный рекламный ролик
Нужно создать ролик, пример
https://www.youtube.com/watch?v=A5ncJStnpQM
https://www.youtube.com/watch?v=-Z8wBJ_5zQE
Есть сценарий, голос также предоставим.
Суммарно до 2х минут.
Интересует ваше портфолио и цена за минуту.
Оставляйте информацию в заявке.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
Приветствую. Нужно создать несколько GIF анимаций для моего сообщества. Пример анимации - https://vk.com/quokka_group?w=wall-161158317_365 Если сможете сделать такого же качества, мы сработаемся. Оставляйте заявки.Анимация15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть swf файл, https://www.dropbox.com/s/brxqnkfvm7b36o8/map.swf?dl=0 Внутри есть надпись Московская область. Нужно заменить ее на Москва.Анимация5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен стандартный ролик Full HD 1920x1080 px на 60 сек, и сокращенные варианты того же ролика для обложки фейсбука и для поста в инстаграм на 15 сек. в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video, с движением текста, как в этом варианте https://www.youtube.com/watch?v=ZVrwOAkUUwQ ...Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую всех! Требуется сделать анимацию готовой модели персонажа на 20+- секунд. Краткая предыстория: Будет канал с познавательными роликами и символом канала является девочка-робот. Во Intro и Outro надо сделать ...Анимация6 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть фон - градиент и сверху слой растровых точек различного размера и цвета. В идеале - нужно сделать так, чтобы создавался эффект движения - по в разных направлениях, "удаляясь" и приближаясь. Предпочтение наиболее ...Анимация12 заявокЗакрыт7 лет назад
Youtube проект посвященный познавательным видео роликам В начале и в конце ролика идет Intro-заставка секунд на 10 и Outro-заставка тоже секунд на 10. Общее описание: Intro - девушка робот подходит ...Анимация5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, я занимаюсь продвижением в Instagram. делаю видео разборы и делюсь опытом через видео. Хочу, чтобы у меня была 2-4 секундная заставка для видео. Примеры: https://youtu.be/InMwxVjUKUU https://www.youtube.com/watch?v=agZCZNSWqVU ...Анимация17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужна обложка на Facebook в подобном стиле: https://www.behance.net/gallery/11002043/Staff-Video Размер: 820х312 рх Длительность: макс. до 90 секунд Формат: mp4Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать один анимационный ролик до 1 мин. на анг.языке. Раскрыть суть вопроса: «Почему клиенту стоить купить у нас». Необходимо: 1. Составить текст/сценарий на основе нашего текста и то, что вам расскажем. ...Анимация13 заявокЗакрыт7 лет назад