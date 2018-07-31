Анимационный рекламный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт22 заявки296 просмотров

Нужно создать ролик, пример

https://www.youtube.com/watch?v=A5ncJStnpQM

https://www.youtube.com/watch?v=-Z8wBJ_5zQE

Есть сценарий, голос также предоставим.

Суммарно до 2х минут.

Интересует ваше портфолио и цена за минуту.

Оставляйте информацию в заявке.

7 лет назад
dmgordon
Гордон 
34 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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