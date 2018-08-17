3D mapping. Видеомэппинг

Сделать 3D mapping

1: Пример

https://www.youtube.com/watch?v=FLaMEs69bFk&t=1m07s

копипаст не нужен, можно ипользовать базовые эффекты, нужно смотреть, машина другая будет.

2: второй вариант:

анимация на одну плоскость (на полотно): сюжет: авто за стеклом, с ним там всякая анимация, потом стекло разбивается, авто испаряется, свет гаснет, (мы по тихому быстро сдираем полотно, тачка выезжает сзади, свет зажигается - на месте проекции машины нет)

т.е. по сути это уже не 3д мэппинг а обман ожиданий

Локация: закрытое помещение, есть возможность полного затемнения. Размеры плоскости - 8-10 х 5 м (разные возможности). Хронометраж - 3-5 мин.