Создание анимированных картинок для страницы в Instagram

Необходимо создать несколько анимированных картинок для страницы бренда в Instagram.

Картинки такого плана: https://www.instagram.com/p/Bl90mMvjaO_

https://www.instagram.com/p/BlFKoopHzbq

От нас: фото товаров на белом фоне и идеи, как именно должна выглядеть картинка.

От вас: реализация.

Пишите цену за одну подобную анимацию. В дальнейшем, при положительном результате работы, возможно продолжение сотрудничества.