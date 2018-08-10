Создание анимированных картинок для страницы в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт17 заявок182 просмотра

Необходимо создать несколько анимированных картинок для страницы бренда в Instagram.

Картинки такого плана: https://www.instagram.com/p/Bl90mMvjaO_

https://www.instagram.com/p/BlFKoopHzbq

От нас: фото товаров на белом фоне и идеи, как именно должна выглядеть картинка.

От вас: реализация.

Пишите цену за одну подобную анимацию. В дальнейшем, при положительном результате работы, возможно продолжение сотрудничества.

7 лет назад
frantasovaml
Ангелина 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ролик с анимацией

    Здравствуйте, Нужен ролик с анимацией (3 секунды), а именно - будет текст фон и снизу двигающиеся элемент (мультяшный человек, который двигает руками)  Ролик будет транслироваться на рекламном экране 46дюймов

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Анимация 3Д персонажа + сборка ролика

    Есть готовый небольшой 2д ролик (исходники скину): https://drive.google.com/open?id=1xz5uckFtEQ5D3rTBx3eUG289__gmlJ7k и 3Д модель персонажа, который должен появится в середине ролика и сказать  предложение "Get Assist helps everyone" и потом "Even you"  Вот раскадровка https://drive.google.com/open?id=1quvFuwdDoVbjxBsb4X7tyUA80qpsRiiv Вот персонаж ...

    3ds Max
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интро для YouTube канала

    $20

    Добрый день! Нужно сделать ролик такой как этот https://dropmefiles.com/r5MKE. ЗАДАЧА: Сделать качественное интро, логотип сделать более объемным и качественным чем на видео, фон бетонный сделать более светлым, музыка не обязательна, хочу увидеть ваши предложения. Спасибо, жду.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать ролик на шаблоне

    Доброго. Есть сценарий, нужно выбрать шаблон, и по сценарию вставить плашки. пример   https://yadi.sk/i/jjaS1d0k3a9byu ﻿https://www.youtube.com/watch?v=87HtxxN3gq4 ролик 30 сек. без озвучки.

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимировать лого

    Есть лендинг (пример ниже). Нужно анимировать лого, чтобы рельеф/текстура на белых крупных лучах двигался. Пишите цену, сроки (без них заявки не рассматриваю).

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен красивый красочный мультик

    Интересует качественный, цветной мультфильм под песни (аналог зарубежных ютуб анимаций таких как каналы:   Simple Songs - Kids SongsABCkidTV Нужно несколько анимацийПрошу предоставить пример работы и стоимость Озвучка будет осуществляться самостоятельно

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимационный рекламный ролик

    Нужно создать ролик, пример https://www.youtube.com/watch?v=A5ncJStnpQM https://www.youtube.com/watch?v=-Z8wBJ_5zQE Есть сценарий, голос также предоставим. Суммарно до 2х минут. Интересует ваше портфолио и цена за минуту. Оставляйте информацию в заявке.

    Анимация22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание GIF анимаций для постов Вконтакте

    $10

    Приветствую. Нужно создать несколько GIF анимаций для моего сообщества. Пример анимации - https://vk.com/quokka_group?w=wall-161158317_365 Если сможете сделать такого же качества, мы сработаемся. Оставляйте заявки.

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад