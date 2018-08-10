Здравствуйте, Нужен ролик с анимацией (3 секунды), а именно - будет текст фон и снизу двигающиеся элемент (мультяшный человек, который двигает руками) Ролик будет транслироваться на рекламном экране 46дюймов
Создание анимированных картинок для страницы в Instagram
Необходимо создать несколько анимированных картинок для страницы бренда в Instagram.
Картинки такого плана: https://www.instagram.com/p/Bl90mMvjaO_
https://www.instagram.com/p/BlFKoopHzbq
От нас: фото товаров на белом фоне и идеи, как именно должна выглядеть картинка.
От вас: реализация.
Пишите цену за одну подобную анимацию. В дальнейшем, при положительном результате работы, возможно продолжение сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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