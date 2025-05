Анимация 3Д персонажа + сборка ролика

Есть готовый небольшой 2д ролик (исходники скину): https://drive.google.com/open?id=1xz5uckFtEQ5D3rTBx3eUG289__gmlJ7k

и 3Д модель персонажа, который должен появится в середине ролика и сказать предложение "Get Assist helps everyone" и потом "Even you"

Вот раскадровка https://drive.google.com/open?id=1quvFuwdDoVbjxBsb4X7tyUA80qpsRiiv

Вот персонаж (Вся работа по визуализации изображения выполнялась в 3d max + corona render.

Модель дорабатывалась в ZBrush) https://drive.google.com/open?id=1hTH8TufYhpTQx4e4QpItDuhSDTmJ6Ck1

Итого, нужно сделать talking head анимацию 3д персонажа (голова + плечи) , добавить фон музыку и собрать ролик.

Дедлайн - как можно быстрее, максимум 5 дней