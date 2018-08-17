Анимация 3Д персонажа + сборка ролика

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Завершен2 заявки168 просмотров

Есть готовый небольшой 2д ролик (исходники скину): https://drive.google.com/open?id=1xz5uckFtEQ5D3rTBx3eUG289__gmlJ7k

и 3Д модель персонажа, который должен появится в середине ролика и сказать  предложение "Get Assist helps everyone" и потом "Even you" 

Вот раскадровка https://drive.google.com/open?id=1quvFuwdDoVbjxBsb4X7tyUA80qpsRiiv

Вот персонаж (Вся работа по визуализации изображения выполнялась в 3d max + corona render.

Модель дорабатывалась в ZBrush)  https://drive.google.com/open?id=1hTH8TufYhpTQx4e4QpItDuhSDTmJ6Ck1

Итого, нужно сделать talking head анимацию 3д персонажа (голова + плечи) , добавить фон музыку и собрать ролик.

Дедлайн - как можно быстрее, максимум 5 дней 

3ds Max
7 лет назад
guest_15342372434569
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$27
4 дня
Хороший моушн дизйнер. Сотрудничеством доволен.
Спасибо за интересный проект .Сотрудничеством остался доволен.Рекомендую

Заявки фрилансеров

TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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