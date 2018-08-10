Разработка анимационного видеоролика

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт15 заявок174 просмотра

Анимационный яркий ролик о преимуществах компании с использованием инфографики, с участием нашего главного героя мамонта. Длительность примерно 1,5 минуты. Ролик нужен для конференции, он будет транслироваться на стенде, на плазме, чередоваться с другим видеоматериалом, без звука. Стенд будет по стилистике на тему космоса, поэтому ролик было бы круто сделать  в космическом стиле. 

Пример видеороликов: 

www.youtube.com/watch?v=x... 

vimeo.com/92595987

7 лет назад
ZyMaria
Мария 
38 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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