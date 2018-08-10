Разработка анимационного видеоролика

Анимационный яркий ролик о преимуществах компании с использованием инфографики, с участием нашего главного героя мамонта. Длительность примерно 1,5 минуты. Ролик нужен для конференции, он будет транслироваться на стенде, на плазме, чередоваться с другим видеоматериалом, без звука. Стенд будет по стилистике на тему космоса, поэтому ролик было бы круто сделать в космическом стиле.

Пример видеороликов:

www.youtube.com/watch?v=x...

vimeo.com/92595987