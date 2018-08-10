Андрей здравствуйте, скажите у вас есть примеры работ в медицинской сфере? Нам возможно придется изготовить вот примерно такой ролик (пока не выбрали точный формат): https://www.youtube.com/watch?v=xTyNFgZTVjE&t=32s https://www.youtube.com/watch?v=PNHqJ5D820k&t=1s http://www.beyondtheshock.com/learn ...
Разработка анимационного видеоролика
Анимационный яркий ролик о преимуществах компании с использованием инфографики, с участием нашего главного героя мамонта. Длительность примерно 1,5 минуты. Ролик нужен для конференции, он будет транслироваться на стенде, на плазме, чередоваться с другим видеоматериалом, без звука. Стенд будет по стилистике на тему космоса, поэтому ролик было бы круто сделать в космическом стиле.
Пример видеороликов:
Заявки фрилансеров
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