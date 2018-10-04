Видеоинфографика

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок148 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо под ключ разработать 2д видеоинфографику под ключ.

Длительность 60 секунд.

Озвучка,сценарий,музыка,персонажи все это нужно от Вас

Что то типо такого :  https://www.youtube.com/watch?v=v2qUF818bRc&t=21s  

Сроки : до 3 сентября

Жду Ваших предложений

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$280
10 дней
Отличный Исполнитель ! Все оперативно и очень качественно !!!! Продолжаем сотрудничать !
Спасибо за интересную работу!

Заявки фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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