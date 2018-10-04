Видеоинфографика

Добрый день! Нужно сделать ролик такой как этот https://dropmefiles.com/r5MKE. ЗАДАЧА: Сделать качественное интро, логотип сделать более объемным и качественным чем на видео, фон бетонный сделать более светлым, музыка не обязательна, хочу увидеть ваши предложения. Спасибо, жду.