Необходимо создать 7 анимированных персонажей

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок232 просмотра

Нужно создать анимированых персонажей , 3 персонажа женского пола и 4 мужского, каждый выполняет уникальное движения приветствует зрителя, тело персонажа темно - серое или черное, контуры белые в стиле графике скетч. Бюджет: 1000$ + премия за скорость!

7 лет назад
Dolmatov_a
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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