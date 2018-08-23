Проект на "Хромакее"

Добрый день! Нужен специалист с опытом в 3d animation, задача построить -40 секундную сцену в натуральном виде под управлением режиссера. Сцена будет применяться для актеров чтобы помещать их в различные истории меняя фон.

Таким образом.. актеру придется лишь отыграть на видео свою роль перед хромокеем, далее видео материал вставляется в готовую анимированную сцену. Сцены могут быть различными , от супер героев до мультиков...

Сцены отснятые перед хромокеем, будем менять путем автоматического монтажа на различные истории..

Стоимость указана за одну сцену хронометражом 40 секунд.