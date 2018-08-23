На готовый анимационный ролик необходимо разместить 2d текст, объем текста 30% формата А4. 2. Вставка музыкальной дорожки. 3. Корректировка по цветовой гамме + фон, где-то обрезать, где-то прибавить видео...расчет по курс KZ 260 тенге ...
Проект на "Хромакее"
Добрый день! Нужен специалист с опытом в 3d animation, задача построить -40 секундную сцену в натуральном виде под управлением режиссера. Сцена будет применяться для актеров чтобы помещать их в различные истории меняя фон.
Таким образом.. актеру придется лишь отыграть на видео свою роль перед хромокеем, далее видео материал вставляется в готовую анимированную сцену. Сцены могут быть различными , от супер героев до мультиков...
Сцены отснятые перед хромокеем, будем менять путем автоматического монтажа на различные истории..
Стоимость указана за одну сцену хронометражом 40 секунд.
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