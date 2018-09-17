Анимационный ролик.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен16 заявок215 просмотров

Сметной организации требуется анимационный видео-ролик рекламного характера, который будет размещаться на вэб-странице, для наглядного показа в нем о структуре работы с нашей компанией.

Длина ролика до 1 мин.

Сценарий в процессе написания.

Озвучка, так же требуется от исполнителя.

Услуги рекламируемые в ролике - составление сметной документации. 

Убедительная просьба прикремплять предложения с указанием стоимости за свои услуги, в противном случае предложения без цены рассмотрены не будут.

Вот примеры интересных, на наш взгляд, стилей подобных роликов.https://www.youtube.com/watch?v=N3knC2WW3Hc

https://www.youtube.com/watch?v=LeQB3Ew6jrE

https://www.youtube.com/watch?v=EfC0d7GUkTw

7 лет назад
golubnichiy
36 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

golovanmax
Максим 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$50
2 дня
Очень понравилось сотрудничать с Максимом. Ответственный, коммуникабельный, отзывчивый исполнитель. Все этапы работы были выполнены в срок. Все поправки принимались в счет и не было необходимости разъяснять свои пожелания. Улавливает идею и суть налету, глупых вопросов не задает - уверенно скажу, что профессионал своего дела. Всем рекомендую. Максиму удачи в творчеких продолжениях.
Спасибо за заказ. Четкое ТЗ и моментальная обратная связь. Очень интересный и неординарный проект! Сотрудничество прошло на высшем уровне. Желаю Максиму и его команде максимум творческих успехов в бизнесе!

Заявки фрилансеров

golovanmax
Максим 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
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