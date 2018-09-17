Анимационный ролик.

Сметной организации требуется анимационный видео-ролик рекламного характера, который будет размещаться на вэб-странице, для наглядного показа в нем о структуре работы с нашей компанией.

Длина ролика до 1 мин.

Сценарий в процессе написания.

Озвучка, так же требуется от исполнителя.

Услуги рекламируемые в ролике - составление сметной документации.

Убедительная просьба прикремплять предложения с указанием стоимости за свои услуги, в противном случае предложения без цены рассмотрены не будут.

Вот примеры интересных, на наш взгляд, стилей подобных роликов.https://www.youtube.com/watch?v=N3knC2WW3Hc

https://www.youtube.com/watch?v=LeQB3Ew6jrE

https://www.youtube.com/watch?v=EfC0d7GUkTw