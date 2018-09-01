Анимация на минуту

Подробное описаниеМожно что то взять из шаблонов, что то отрисовать, озвучка и сценарий есть, картинки можно брать в Фотобанке, пришлите ссылки, я выкуплю. Сделать минутуСценарий https://yadi.sk/i/PzsQmqwO3ajuzB. Ролик будет больше, минуту делаем , дальше смотрим если ок доплатим За 2 минуты оплата будет 3000 р