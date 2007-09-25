Необходима презентация, длительностью не более 5-10 мин. Текст и графика. Возможно использование любой мультимедийной программы. По замыслу данная презентация будет проигрываться на ноутбуке подключенному к плазменной панели. Контекст презентации: отчет о проделанной годовой работе для руководства крупной конторы.

!Срок завтра-послезавтра. (23 ВТ - 24 СР) ! Срочно

Требования: Обязательное! проживание в городе Москва. По условиям Заказчика, работа с приватным

контентом только в присутствии доверенного человека.