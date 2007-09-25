Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для проекта нужен авторский анимированный персонаж, этакий домовой Кузя.Он должен уметь: входить и выходить в дверь (появляться и исчезать), чесать затылок, садиться и болтать ногами, смотреть по сторонам и еще некоторые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима презентация, длительностью не более 5-10 мин. Текст и графика. Возможно использование любой мультимедийной программы. По замыслу данная презентация будет проигрываться на ноутбуке подключенному к плазменной панели. Контекст презентации: отчет о проделанной годовой работе для руководства крупной конторы.
!Срок завтра-послезавтра. (23 ВТ - 24 СР) ! Срочно
Требования: Обязательное! проживание в городе Москва. По условиям Заказчика, работа с приватным
контентом только в присутствии доверенного человека.
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