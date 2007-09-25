Презентация

$300
АнимацияЗакрыт3 заявки212 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима презентация, длительностью не более 5-10 мин. Текст и графика. Возможно использование любой мультимедийной программы. По замыслу данная презентация будет проигрываться на ноутбуке подключенному к плазменной панели. Контекст презентации: отчет о проделанной годовой работе для руководства крупной конторы.

!Срок завтра-послезавтра. (23 ВТ - 24 СР) ! Срочно

Требования: Обязательное! проживание в городе Москва. По условиям Заказчика, работа с приватным

контентом только в присутствии доверенного человека.

16 лет назад
HugoBoss
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ktoto
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$300
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