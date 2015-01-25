Простая анимация на Flash

АнимацияЗавершен6 заявок166 просмотров
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Есть логотип в EPS. Нужно его сделать анимированным, сюжет анимации готов, я объясню его заинтересовавшим меня кандидатам в ЛС.

От вас - примерная цена. Напоминаю, что анимация элементарная, поэтому просьба адекватно оценивать задачу.

9 лет назад
gi-stassy
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и качественно. Рекомендую.
Всё замечательно! Очень доволен остался. Надеюсь, не раз ещё поработаем.
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