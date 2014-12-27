Требуется изменить размеры анимации

Добрый день! Нужно баннер (см. приложение) доработать следующим образом: 1. Добавить на него анимированных блестяшек (звёздочки небольшие) которые бы всё время мерцали. 2. Добавить на баннер сказочных персонажей из русских народных сказок 3. Написать логотип любым "сказочным шрифтом" чтобы ...