Надо нарисовать 3 баннера 125х125 728х90 потом уменьшить его до 468х60 и то же самое только на английском языке GIF анимация Показывайте прошлые работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать анимированную заставку для компании по производству и продаже фильмов.
Длительность 5-8 секунд.
Технология - желательно не флеш! Можете предлагать свои варианты.
Вот хороший вариант решения - http://www.apple.com/mac-pro/
Ролик нужен на сайт, разрешение ролика 800*600
Сюжет, очень приблизительно:
1.Вращающаяся бабина
2.Старый кинозал, открывается занавес
3.На экране появляеться полная луна и название “Полная луна”
Потом надпись “Coming soon!”
Сроки?
Цена?
Технология?
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