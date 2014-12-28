Разработка флеш

Здравствуйте интересует вопрос разработки двух fash swf файлов, Пример: верхняя часть флеш Группа Компаний ЛИГ

только без двух вращающихся труб вначале только буквы надпись ООО "НПФ "ФИЗМЕХОБОРУДОВАНИЕ", ООО "ПКП АГРЕГАТ" - надписи заглавия меню компаний, в том же цветовом решении что на главной странице, то есть оранжевый фон и белые буквы с пробегающей полосой ( оранжевого цвета, можно чуть поярче фона)

http://cp3.megagroup.ru/d/123148/t/images/flash_logo.swf