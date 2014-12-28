Анимированный GIF (биение сердца)

Нужно нарисовать анимацию как на сайте agro-vigs.com. Предлагайте цену и сроки. Оплата только на карту ПриватБанка.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Анимировать биение сердца .
Вот здесь (http://www.playcast.ru/view/2193384/c8b3fbb06583cdb08dd356732b0ddb3a1050df3bpl)
более менее похоже.
В исходнике оно в отдельном слое.
остальные слои остаются статичными.
Результат PSD который можно экспортировать в GIF
Бюджет 300 руб. Яндекс деньги, WMR, карта Сбербанка.
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