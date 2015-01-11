Необходимо нарисовать весь графический сеттинг для типовой игры match3. Примеры типовых игр: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.candycrushsaga https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.farmheroessaga https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.petrescuesaga Желателен опыт в отрисовке 2д анимации. Детали сеттинга после выбора исполнителя.
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Нужно анимировать логотип, есть черновой референс как должна развиваться анимация и проходить, лого скинем в личку вместе с рефом
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